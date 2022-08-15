Абдул-Джаббар: Мэджик Джонсон хотел отдать мне награду MVP финальной серии в 1980 году

Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар рассказал, что после финальной серии НБА 1980 года с «Филадельфией» Мэджик Джонсон хотел отдать ему свою награду MVP.



«Эта награда вызвала много разногласий. Кто-то считал, что её заслужил я за свой вклад во время серии, а кто-то думал, что Мэджик её достоин больше за свои лидерские качества в ответственный момент. Когда я встретил самолёт команды после победы, Мэджик хотел отдать награду мне, так как считал, что я заслужил это. Я отказался, сказав, что мы не должны позволять встать этому между нами, и мы не позволили», — написал Абдул-Джаббар на Substack.



В финальной серии 1980 года «Лейкерс» обыграли «Филадельфию» со счётом 4-2. Карим Абдул-Джаббар пропустил последнюю игру финала из-за травмы.

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