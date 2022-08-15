Шакил О'Нил рассказал, почему дочери не хотят знакомить его со своими парнями

Известный центровой Шакил О'Нил рассказал о своём отношении к парням своих дочерей.



«Вообще, мои дочери, я полагаю, даже не захотят меня знакомить со своими бойфрендами. Нужно понимать, я ведь старый ловелас и прекрасно знаю, что в голове у всех этих мальчиков. Если я посмотрю на них, то сразу вычислю среди них ловеласа, а значит, у него не будет ни единого шанса с моей дочерью», — объяснил Шакил О'Нил в своём подкасте.



У Шакила три дочери — Таахира, которой 26 лет, 20-летняя Амира и Меара. Самой младшей дочери О'Нила 16 лет.



Шакил О'Нил завершил профессиональную карьеру в 2011 году в составе «Бостон Селтикс». Он четырежды становился чемпионом НБА и 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд.

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