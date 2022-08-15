Шакил О'Нил рассказал, почему дочери не хотят знакомить его со своими парнями
Поделиться
Известный центровой Шакил О'Нил рассказал о своём отношении к парням своих дочерей.
«Вообще, мои дочери, я полагаю, даже не захотят меня знакомить со своими бойфрендами. Нужно понимать, я ведь старый ловелас и прекрасно знаю, что в голове у всех этих мальчиков. Если я посмотрю на них, то сразу вычислю среди них ловеласа, а значит, у него не будет ни единого шанса с моей дочерью», — объяснил Шакил О'Нил в своём подкасте.
У Шакила три дочери — Таахира, которой 26 лет, 20-летняя Амира и Меара. Самой младшей дочери О'Нила 16 лет.
Шакил О'Нил завершил профессиональную карьеру в 2011 году в составе «Бостон Селтикс». Он четырежды становился чемпионом НБА и 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд.
Новость по темеШакил О'Нил высказался об уровне своего сына Шарифа
Комментарии
- 15 августа 2022
-
11:34
-
10:49
-
10:07
-
09:24
-
07:57
- 14 августа 2022
-
23:12
-
22:03
-
19:58
-
17:57
-
16:26
-
15:20
-
14:40
-
13:57
-
12:51
-
11:36
-
10:37
-
09:58
-
00:57
- 13 августа 2022
-
23:51
-
22:49
-
21:56
-
20:52
-
19:59
-
18:54
-
17:42
-
16:03
-
14:54
-
13:48
-
12:49
-
12:13
-
11:35
-
10:41
-
00:03
- 12 августа 2022
-
22:48
-
22:00
Партнерский контент