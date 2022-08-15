Дюрант — об уходе из соцсетей: это «портит» моё наследие

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Бруклин Нетс», звёздный американец Кевин Дюрант высказался в социальных сетях об удалении своего аккаунта, однако вскоре удалил пост.

Подписчик: «Не было ещё такого игрока, который настолько тесно общался бы с людьми в «Твиттере». Вы должны уважать парня, который рассказывает вам о том, как он себя чувствует. Хотелось бы, чтобы больше атлетов переставало бояться. Так держать, мужик!»

Дюрант: «Завтра я поставлю таймер на тот момент, когда удалю свой аккаунт в «Твиттере», он «портит» моё наследие».

Ранее баскетболист вступил в дискуссию с болельщиком, заявившим, что желание уйти из «Бруклин Нетс» негативно сказывается на его карьере.