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Пропустившая из-за психологических проблем ОИ Лиз Кембедж ушла из женской НБА

Пропустившая из-за психологических проблем ОИ Лиз Кембедж ушла из женской НБА
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Австралийская баскетболистка Лиз Кембедж объявила в соцсетях, что временно покинет женскую НБА.

«Играть за «Спаркс» было сбывшейся мечтой. Для меня было большой честью играть на одной площадке с удивительными женщинами. Жаль, что я ушла так внезапно, но я хотела бы, чтобы всё закончилось на другой ноте. Я решила временно покинуть лигу и надеюсь, что женская НБА внесёт свой вклад в создание более безопасной среды и более сильной системы поддержки для своих игроков. Я буду скучать по своей форме, но использую это время, чтобы сосредоточиться на лечении и личностном росте, прежде чем дать разъяснения по поводу слухов. Спасибо всем моим сторонникам, семье и друзьям за те любовь и свет, которыми они продолжают меня окружать», — написала спортсменка в соцсетях.

Напомним, Кембедж отказалась участвовать в Олимпийских играх 2021 года в Токио из-за психологических проблем.

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