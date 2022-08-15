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Тайрон Лю высоко оценил перспективы «Клипперс» в следующем сезоне НБА

Тайрон Лю высоко оценил перспективы «Клипперс» в следующем сезоне НБА
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю поделился ожиданиями от предстоящего сезона НБА.

«Мы на одном уровне с лучшими командами лиги. Если мы будем здоровы, то будем одной из лучших команд и одной из команд с реальным шансом выиграть титул. Последние несколько сезонов главной целью команды было здоровье. Сейчас, когда все вернулись в строй, мы надеемся, что сможем избежать травм. Но мы точно среди претендентов на чемпионство», — приводит слова Тайрона Лю Clutch Points.

По итогам прошлого сезона НБА «Клипперс» дошли до этапа плей-ин, где уступили «Миннесоте Тимбервулвз». В матче за восьмое место конференции «Клипперс» проиграли «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ранее известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Клипперс» в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

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