Кендрик Перкинс предположил, какая команда будет лучшей на старте нового сезона НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мыслями о потенциале «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящем сезоне НБА.



«Клипперс» находятся в моём списке фаворитов. С тех пор как Тайрон Лю стал главным тренером «Клипперс», Леброн Джеймс ни разу не обыграл его, а это говорит о многом. Кроме того, возвращается Кавай Леонард, и мы видели, как Пол Джордж заканчивал сезон. «Клипперс» сейчас действительно очень опасны, у них действительно глубокий состав, и я думаю, что у них будет лучшая команда в НБА, когда они начнут этот сезон», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: