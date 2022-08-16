Кендрик Перкинс предположил, какая команда будет лучшей на старте нового сезона НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мыслями о потенциале «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящем сезоне НБА.
«Клипперс» находятся в моём списке фаворитов. С тех пор как Тайрон Лю стал главным тренером «Клипперс», Леброн Джеймс ни разу не обыграл его, а это говорит о многом. Кроме того, возвращается Кавай Леонард, и мы видели, как Пол Джордж заканчивал сезон. «Клипперс» сейчас действительно очень опасны, у них действительно глубокий состав, и я думаю, что у них будет лучшая команда в НБА, когда они начнут этот сезон», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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