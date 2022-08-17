Базаревич рассказал, как прошла первая тренировка «Самары» перед сезоном Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался о первой тренировке команды в «российском» составе.



«Я доволен тем, как прошла тренировка. Ребята отработали её с энтузиазмом, что естественно: у нас много молодых игроков. Единственное, мы пока в полуэкспериментальном составе, но, надеюсь, в ближайшее время состав будет улучшаться, становиться более приближенным к тому, как мы будем стартовать в сезоне. Но уверен, что те, кто был на сегодняшней тренировке, будут постепенно адаптироваться к нашим требованиям.



Компанию Владимиру Пичкурову (для него это будет пятый сезон подряд в «Самаре» с момента возвращения в родной город в 2018 году), Максиму Шелекето, Максиму Барашкову и вернувшемуся из годичной аренды в ЦСКА Даниле Чикареву на тренировке составили новички Иван Лазарев, Филипп Гафуров и Юрий Умрихин, а также большая группа игроков нашей молодёжки (Виктор Шевченко, Ян Ирков, Андрей Маскаев, Дмитрий Афонин, Ярослав Туманов, Даниил Волков и Егор Амосов)», — приводит слова Базаревича официальный сайт «Самары».