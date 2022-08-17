Базаревич рассказал, как прошла первая тренировка «Самары» перед сезоном Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался о первой тренировке команды в «российском» составе.
«Я доволен тем, как прошла тренировка. Ребята отработали её с энтузиазмом, что естественно: у нас много молодых игроков. Единственное, мы пока в полуэкспериментальном составе, но, надеюсь, в ближайшее время состав будет улучшаться, становиться более приближенным к тому, как мы будем стартовать в сезоне. Но уверен, что те, кто был на сегодняшней тренировке, будут постепенно адаптироваться к нашим требованиям.
Компанию Владимиру Пичкурову (для него это будет пятый сезон подряд в «Самаре» с момента возвращения в родной город в 2018 году), Максиму Шелекето, Максиму Барашкову и вернувшемуся из годичной аренды в ЦСКА Даниле Чикареву на тренировке составили новички Иван Лазарев, Филипп Гафуров и Юрий Умрихин, а также большая группа игроков нашей молодёжки (Виктор Шевченко, Ян Ирков, Андрей Маскаев, Дмитрий Афонин, Ярослав Туманов, Даниил Волков и Егор Амосов)», — приводит слова Базаревича официальный сайт «Самары».
- 17 августа 2022
-
13:49
-
13:05
-
12:00
-
10:57
-
10:01
-
04:18
-
00:25
- 16 августа 2022
-
23:34
-
22:26
-
21:43
-
20:56
-
19:40
-
19:13
-
18:57
-
18:26
-
17:21
-
16:43
-
15:47
-
14:46
-
12:52
-
11:59
-
10:40
-
09:28
-
02:57
-
00:54
- 15 августа 2022
-
23:59
-
23:49
-
22:52
-
22:47
-
21:55
-
21:41
-
21:03
-
20:03
-
19:52
-
18:06