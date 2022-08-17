Лэймбир назвал лучшего игрока в истории баскетбола
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Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Билл Лэймбир назвал Леброна Джеймса лучшим игроком в истории баскетбола.
«Я могу открыто сказать, что считаю Леброна Джеймса лучшим игроком в истории баскетбола. Этот игрок ростом два метра и весом 130 килограммов бегает как ветер, прыгает до потолка и, самое главное, когда он пришёл в лигу, с первого дня он знал, как вовлечь своих партнёров по команде. Майклу Джордану пришлось долго этому учиться.
Если говорить о чемпионских титулах, то у Джордана их больше, но Леброн добился бы того, чего добился сейчас в любом поколении. Я уверен, что именно Леброн является лучшим игроком в истории баскетбола», — рассказал Лэймбир в интервью Masked In LA.
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