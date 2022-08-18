Владелец «Лейкерс» объяснила, для чего клуб выпустил новый документальный фильм

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс объяснила важность документального фильма «Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс».
Режиссёр Антуан Фукуа снял 10-серийный сериал о «Лейкерс», который вышел на платформах Hulu и Disney+. Первую серию можно было увидеть 15 августа.
«Я хочу, чтобы люди узнали правду, чтобы каждый мог рассказать о своих впечатлениях. Я ведь знаю только свою точку зрения, только то, что видела и переживала я. Мне понравилось слушать бывших игроков, я узнала много нового. Хочется, чтобы и болельщики «Лейкерс» увидели цену поражения и цену победы. Это фильм не только о титулах, он о людях, которые проживали эту историю, об их правде», — цитирует Басс The Los Angeles Times.
В фильме снялись такие звёзды, как Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Фил Джексон и ряд других легенд.
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