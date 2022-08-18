Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Как вы относитесь к новому контракту Леброна с «Лейкерс»?

Как вы относитесь к новому контракту Леброна с «Лейкерс»?
Комментарии

17 августа стало известно, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс согласовал с калифорнийским клубом новый контракт на два года.

Согласно двухлетнему соглашению, которое вступит в силу с сезона-2023/24, Леброн заработает $ 97,1 млн. А на сезон-2024/25 в контракте прописана опция игрока.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и указать, что вы думаете о новом крупном соглашении 37-летнего форварда с «Лейкерс»?

В минувшем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 результативные передачи.

«Лейкерс» по итогам чемпионата занял лишь 11-е место в Западной конференции и не сумел пробиться в плей-офф НБА.

Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022