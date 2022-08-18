Как вы относитесь к новому контракту Леброна с «Лейкерс»?

17 августа стало известно, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс согласовал с калифорнийским клубом новый контракт на два года.



Согласно двухлетнему соглашению, которое вступит в силу с сезона-2023/24, Леброн заработает $ 97,1 млн. А на сезон-2024/25 в контракте прописана опция игрока.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и указать, что вы думаете о новом крупном соглашении 37-летнего форварда с «Лейкерс»?

В минувшем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 результативные передачи.



«Лейкерс» по итогам чемпионата занял лишь 11-е место в Западной конференции и не сумел пробиться в плей-офф НБА.