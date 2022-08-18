«Нью-Йорк» и «Юта» возобновили переговоры по Доновану Митчеллу
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Издание The Athletic сообщает, что «Нью-Йорк Никс» по-прежнему заинтересованы в том, чтобы подписать 25-летнего атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла.
Клубы уже вступали в переговоры по обмену Митчелла во время Летней лиги в Лас-Вегасе, но так и не пришли к соглашению, после чего прекратили переговоры на месяц.
Также в подписании Митчелла заинтересованы «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс». Сам Донован готов к обмену в другой клуб, но не будет настаивать на уходе из «Юты» и не возражает, если ему придётся остаться.
Донован Митчелл провёл в составе «Джаз» уже пять сезонов, в которых набирал в среднем за игру 23,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,5 результативные передачи.
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