«Нью-Йорк» и «Юта» возобновили переговоры по Доновану Митчеллу

Издание The Athletic сообщает, что «Нью-Йорк Никс» по-прежнему заинтересованы в том, чтобы подписать 25-летнего атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла.



Клубы уже вступали в переговоры по обмену Митчелла во время Летней лиги в Лас-Вегасе, но так и не пришли к соглашению, после чего прекратили переговоры на месяц.



Также в подписании Митчелла заинтересованы «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс». Сам Донован готов к обмену в другой клуб, но не будет настаивать на уходе из «Юты» и не возражает, если ему придётся остаться.



Донован Митчелл провёл в составе «Джаз» уже пять сезонов, в которых набирал в среднем за игру 23,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,5 результативные передачи.