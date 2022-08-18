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Майкл Томпсон считает, что Уэстбрук серьёзно прибавит в новом сезоне

Майкл Томпсон считает, что Уэстбрук серьёзно прибавит в новом сезоне
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Бывший игрок НБА Майкл Томпсон, отец защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона, высказался относительно перспектив Расселла Уэстбрука в новом сезоне.

«Расс очень гордый. Он провёл не лучший сезон, он понимает, что многие ошибочно обвиняют его в неудачах «Лейкерс». Но я думаю, что Расс придёт с правильным настроем, чтобы доказать, что все неправы. Дарвин Хэм пользуется большим уважением у всех, он тот человек, который не боится высказывать своё мнение, и думаю, что такие игроки, как Уэстбрук, Энтони Дэвис и Леброн уважают это и прислушаются к его словам. Когда ты являешься такой сильной личностью, как Дарвин Хэм, то Расс должен услышать тебя, восстановиться и провести сильный сезон, чтобы доказать всем, что они ошибаются на его счёт», — приводит слова Томпсона Essentially Sports.

В минувшем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в том году.

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