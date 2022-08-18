Стивен Эй Смит: приоритет Джини Басс — сделать Леброна счастливым

Известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался о ситуации вокруг нового контракта «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом.



«Если говорить о владелице клуба Джини Басс, то она никогда не стеснялась делать именно то, что от неё хочет Леброн. Несколько месяцев назад она сказала мне, что её приоритетом номер один является то, чтобы Леброн Джеймс был счастлив. Потому что проигрывать, выиграть за сезон лишь 33 игры… Он не хочет повторять это.



Он ходил с недовольным видом, как и должно было быть, потому что победа для него многое значит. Приоритет номер один для Джини Басс — улыбка на лице Леброна. Но если Леброн не выиграет, то он не будет счастлив. И приоритет Джини — сделать его счастливым как можно быстрее», — приводит слова Стивена Эй Смита Clutch Points.