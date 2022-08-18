«Самара» подписала контракт с американским экс-игроком «Химок»

Бывший форвард «Химок» Малкольм Томас подписал контракт с «Самарой», сообщает SLASH Sports.
Американец выступал в России в составе подмосковных «Химок» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.
Прошлый сезон баскетболист провёл в составе «Петким Спор», в матчах чемпионата Турции набирая 14,1 очка, совершая 7,8 подбора и отдавая 2,4 результативной передачи.
С 2011 по 2015 год Томас выступал в НБА. В заокеанской лиге он успел поиграть за такие команды, как «Сан-Антонио», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Юта» и «Филадельфия».
Томас покинул подмосковные «Химки» в конце июля 2019 года по истечении срока действия контракта. В «Химках» Томас провёл два сезона и помог подмосковной команде дважды выиграть серебряные медали Единой лиги ВТБ и попасть в плей-офф Евролиги в 2018 году.
- 18 августа 2022
-
22:01
-
20:53
-
19:48
-
18:48
-
17:38
-
16:45
-
15:30
-
14:54
-
13:55
-
13:05
-
12:38
-
11:22
-
10:43
-
09:50
-
09:41
- 17 августа 2022
-
23:17
-
22:13
-
20:50
-
18:47
-
16:28
-
15:32
-
15:16
-
13:49
-
13:05
-
12:00
-
10:57
-
10:01
-
04:18
-
00:25
- 16 августа 2022
-
23:34
-
22:26
-
21:43
-
20:56
-
19:40
-
19:13