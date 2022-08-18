«Самара» подписала контракт с американским экс-игроком «Химок»

Бывший форвард «Химок» Малкольм Томас подписал контракт с «Самарой», сообщает SLASH Sports.



Американец выступал в России в составе подмосковных «Химок» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.



Прошлый сезон баскетболист провёл в составе «Петким Спор», в матчах чемпионата Турции набирая 14,1 очка, совершая 7,8 подбора и отдавая 2,4 результативной передачи.



С 2011 по 2015 год Томас выступал в НБА. В заокеанской лиге он успел поиграть за такие команды, как «Сан-Антонио», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Юта» и «Филадельфия».



Томас покинул подмосковные «Химки» в конце июля 2019 года по истечении срока действия контракта. В «Химках» Томас провёл два сезона и помог подмосковной команде дважды выиграть серебряные медали Единой лиги ВТБ и попасть в плей-офф Евролиги в 2018 году.

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