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Уиндхорст: у Леброна больше нет никаких личных отношений с журналистами

Уиндхорст: у Леброна больше нет никаких личных отношений с журналистами
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже не общается близко с журналистами, как это бывало раньше.

«В прошлые годы я нередко с ним переписывался, но в итоге это осталось в прошлом. У Леброна больше нет никаких личных отношений с журналистами. Такого уже давно нет», — цитирует Уиндхорста Sports Illustrated.

Леброн Джеймс подписал новый двухлетний контракт с «Лейкерс», который вступит в силу по окончании сезона-2022/2023. Согласно новому соглашению, 37-летний игрок получит $ 97,1 млн. Также в контракте прописана опция игрока на сезон-2024/2025.

В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не вышел в плей-офф НБА, заняв 11-е место в регулярном чемпионате Западной конференции.

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