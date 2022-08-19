«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским форвардом

Американский форвард Даррал Уиллис (26 лет, 206 см) заключил соглашение с «Локомотивом-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Уиллис начинал профессиональную карьеру в 2018 году. Тогда он выступал в составе кипрского клуба «Керавнос», где стал чемпионом и был признан самым ценным игроком финала. В прошлом сезоне американский игрок выступал в составе «Енисея».
«Я рад объявить, что клуб подписал очередного новичка, это американский форвард Уиллис. Безусловно, он добавит нашей команде опыта и энтузиазма и будет играть важную роль. Мы приветствуем Уиллиса в Локосемье, и я надеюсь, он полностью оправдает наши ожидания!» — сказал генеральный менеджер команды Иван Новчич.
Напомним, по итогам минувшего сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в 1/2 финала, а в матче за третье место проиграл казанскому УНИКСу.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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