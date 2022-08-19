В «Лейкерс» подтвердили новый контракт с Леброном Джеймсом
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Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» подтвердил, что заключил новое соглашение со своим лидером, звёздным форвардом Леброном Джеймсом. Об этом сообщили в пресс-службе калифорнийской команды, при этом не став называть условия контракта, сославшись на конфиденциальность этой информации.
Напомним, ранее издание ESPN уже сообщило, что Леброн заключил новый контракт с «Лос-Анджелесом». По сведениям источника, форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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