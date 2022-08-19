Носов — о новом контракте Леброна с «Лейкерс»: в этом возрасте таких не подписывал никто

Призёр чемпионатов мира и Европы Виталий Носов поделился мнением о новом контракте звёздного форварда Леброна Джеймса с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что 37-летний Джеймс получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата игрока за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

«Это выдающийся атлет, самое главное, я уверен, он эти деньги отработает. В таком возрасте таких контрактов не подписывал никто. Идёт ли он за пятым перстнем, об этом должна думать владелица клуба Джинни Басс.

Уменьшить свою зарплату, чтобы подписать какого-то другого игрока, думаю, что Леброн этого недостоин. В команде ещё есть Расселл Уэстбрук и Энтони Дэвис, который пока не играет так, как должен, по крайней мере, в прошлом сезоне. Если они будут в порядке и если Леброн обойдётся без травм, то «Лейкерс» становятся претендентами на титул. Достижение Карим-Абдула Джаббара, который набрал за карьеру более 38 тысяч очков, казалось недосягаемым, но появился уникальный человек, который в этом году будет играть свой 19-й сезон и, наверное, 20-й и, возможно, 21-й. Самое большое количество мыслимых и немыслимых рекордов НБА будет у него, я уверен», — сказал Носов в эфире спортивного радио «Движение».

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