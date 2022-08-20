Джейк Пол предложил Батлеру $ 250 тыс., если он проведёт весь сезон в причёске с дредами
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и единоборствами, оценил новую причёску с дредами лидера «Майами Хит» Джимми Батлера, предложив ему солидную сумму, если он будет её носить в течение всего сезона.
«Это прям огонь! Да, это огонь. Эй, Джимми, я заплачу тебе 250 тысяч долларов, если будешь носить эту причёску весь сезон. Для него это, наверное, немного, но...» – сказал Пол.
Батлер в прошлом сезоне НБА провёл 74 матча, набирая в среднем 22,8 очка, совершая 6,2 подбора и отдавая 5,3 передачи.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Ранее сообщалось, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может перейти в «Майами», чтобы играть вместе с Батлером и Бэмом Адебайо и Кайлом Лоури.
Новость по темеКевина Дюранта привлекает переход в «Майами»
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