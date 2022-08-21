МРТ не выявила у Адетокунбо серьёзной травмы, он сыграет в матче с Сербией

Форвард сборной Греции и «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо прошёл МРТ-обследование, сообщает Eurohoops. Ранее Адетокунбо пропустил контрольный матч сборной Греции против нацональной команды Турции из-за болей в спине.
Как сообщает источник, МРТ не выявила у Янниса серьезной травмы. 25 августа Адетокунбо планирует принять участие в отборочном матче чемпионата мира-2023 против сборной Сербии.
Напомним, Евробаскет-2022 стартует 1 сентября и продлится до 18-го числа. Сборная Греции на групповом этапе сыграет с национальными командами Италии, Хорватии, Украины, Эстонии и Великобритании.
Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне НБА принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 29,9 очков, совершал 11,6 подбора и отдавал 5,8 результативных передачи.
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