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«Поднял ставки на другой уровень». Скотт — о том, когда понял, что Брайант станет великим

«Поднял ставки на другой уровень». Скотт — о том, когда понял, что Брайант станет великим
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Трёхкратный чемпион НБА Байрон Скотт рассказал, что был в высшей степени впечатлён, когда увидел профессиональный подход молодого Коби Брайанта во время выступления с ним в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-1996/1997.

«Я играл со множеством великих игроков, которые являются членами Зала славы, входят в топ-75. И я не могу сказать, что они работали недостаточно усердно. Хаким Оладжьювон работал усердно, Мэджик Джонсон буквально надрывался, Джеймс Уорти тоже надрывался, Карим Абдул-Джаббар надрывался — но этот чувак поднял ставки на совершенно другой уровень. Мне посчастливилось стать свидетелем этого в свой последний год в «Лейкерс». И знаете, я уже тогда думал: «Это будет невероятный игрок», — сказал Скотт на канале The Byron Scott Podcast в YouTube.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:

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