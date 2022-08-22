Гомельский ответил на вопрос, не совершил ли Андрей Мальцев глупость, возглавив «Химки»

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, не совершил ли Андрей Мальцев глупость, возглавив подмосковные «Химки».
«Андрей принял приглашение. Он прекрасно понимает, что его работа в «Химках» будет находиться под пристальным вниманием. Но у него отличные возможности при работе с молодыми баскетболистами. А были ли у Мальцева другие предложения по месту работы, я не знаю», — написал Гомельский на своём сайте.
Мальцев возглавил «Химки» в апреле 2021 года.
Подмосковная команда в предстоящем сезоне примет участие в Суперлиге и Кубке России. В начале августа команда объявила об изменениях в тренерском штабе: вместе с Виктором Бережным помогать Мальцеву будут Николай Шманов и тренер по физподготовке Георгий Горохов. В клубе остались Артём Востриков, Александр Мальцев, Дмитрий Кадошников, Александр Курбатов, Даниил Зиборов и Глеб Суворов.
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