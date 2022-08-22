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Гомельский ответил на вопрос, не совершил ли Андрей Мальцев глупость, возглавив «Химки»

Гомельский ответил на вопрос, не совершил ли Андрей Мальцев глупость, возглавив «Химки»
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, не совершил ли Андрей Мальцев глупость, возглавив подмосковные «Химки».

«Андрей принял приглашение. Он прекрасно понимает, что его работа в «Химках» будет находиться под пристальным вниманием. Но у него отличные возможности при работе с молодыми баскетболистами. А были ли у Мальцева другие предложения по месту работы, я не знаю», — написал Гомельский на своём сайте.

Мальцев возглавил «Химки» в апреле 2021 года.

Подмосковная команда в предстоящем сезоне примет участие в Суперлиге и Кубке России. В начале августа команда объявила об изменениях в тренерском штабе: вместе с Виктором Бережным помогать Мальцеву будут Николай Шманов и тренер по физподготовке Георгий Горохов. В клубе остались Артём Востриков, Александр Мальцев, Дмитрий Кадошников, Александр Курбатов, Даниил Зиборов и Глеб Суворов.

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