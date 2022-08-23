Гомельский высказался о целесообразности для ЦСКА проводить усиление состава

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями об активности московского ЦСКА на трансферном рынке, высказав надежду, что армейцы усилят одну-две позиции.
«ЦСКА год за годом проводит селекционную политику сдержанно и без спешки. Нет, я не волнуюсь за состав армейцев. Надеюсь на точечное усиление одной или двух позиций», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии, продолжавшейся семь матчей, красно-синие уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга впервые выиграл золотые медали Единой лиги ВТБ. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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