В «Бостоне» рассказали о реакции Джейлена Брауна на возможный обмен с Дюрантом

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс заявил, что у команды не возникло проблем из-за слухов об обмене её лидера Джейлена Брауна на звезду лиги, игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
«После обмена на [Малкольма] Брогдона мы отлично относились к команде. Нам нравится выстраивать команду вокруг этих парней и пытаться выделить наших лучших игроков. Вы говорите, вокруг было немало слухов, но они исходили не от меня. У нас уже довольно давно всё тихо.
Конечно же, Джейлен прошёл через слухи, но шум вокруг него существует давно. Я считаю, что одна из вещей, которым вы должны научиться, это игнорировать шум. Помимо этого, иметь откровенное общение с вовлечёнными людьми. Мы были открыты с самого начала для любого из наших парней», – приводит слова функционера издание MassLive.
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