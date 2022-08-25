Торнике Шенгелия может пропустить Евробаскет-2022 из-за травмы

Капитан сборной Грузии и форвард итальянского «Виртуса» Торнике Шенгелия получил травму плеча в матче квалификации чемпионата мира по баскетболу, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
Напомним, сборная Грузии встретилась со сборной Нидерландов и победила со счётом 77:66.
В третьей четверти Шенгелия в результате падения повредил правое плечо и покинул площадку, после чего был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
С большой долей вероятности игрок пропустит чемпионат Европы по баскетболу – 2022, который пройдёт с 1 по 18 сентября в Германии, Италии, Чехии и Грузии, сообщает издание Basket News.
В другом матче квалификации чемпионата мира сборная Украины уступила со счётом 89:97 команде Италии.
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