Торнике Шенгелия может пропустить Евробаскет-2022 из-за травмы

Капитан сборной Грузии и форвард итальянского «Виртуса» Торнике Шенгелия получил травму плеча в матче квалификации чемпионата мира по баскетболу, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Напомним, сборная Грузии встретилась со сборной Нидерландов и победила со счётом 77:66.

В третьей четверти Шенгелия в результате падения повредил правое плечо и покинул площадку, после чего был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

С большой долей вероятности игрок пропустит чемпионат Европы по баскетболу – 2022, который пройдёт с 1 по 18 сентября в Германии, Италии, Чехии и Грузии, сообщает издание Basket News.

В другом матче квалификации чемпионата мира сборная Украины уступила со счётом 89:97 команде Италии.