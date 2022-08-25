«Я летел 20 часов и не перевернулся». Шакил О'Нил заявил, что Земля — плоская

Легендарный центровой Шакил О'Нил в подкасте The Kyle & Jackie O Show заявил, что Земля — плоская, а также привёл аргументы в пользу своего утверждения.



«Это только теория, скажу сразу. Нас многому учат, так что это лишь теория. Я так полагаю. Я летел на самолёте из США в Австралию на протяжении 20 часов и ни разу за это время не перевернулся и не летел вниз головой. Говорят, что Земля вращается, но за 30 лет, что я живу на озере, ни разу не видел, чтобы оно двигалось вправо или влево», — заявил О'Нил. При этом баскетболист не стал уточнять, всерьёз ли он это говорит или просто шутит.



На слова ведущего о том, что из США в Австралию можно добраться с любой из сторон, Шакил сказал, что «это всё равно прямая линия».