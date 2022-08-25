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Серхио Юль пропустит Евробаскет

Серхио Юль пропустит Евробаскет
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Юль не поможет национальной команде на предстоящем Евробаскете, сообщает El Mundo.

Игрок получил травму во время матча квалификации чемпионата мира – 2023 с Исландией (87:57). Обследование игрока подтвердило, что он не сможет помочь сборной в ближайших матчах, включая встречи чемпионата Европы.

Как сообщает Федерация баскетбола Испании, травма не является серьёзной, однако принято решение отцепить Юля от сборной.

Ожидается, что Юль полностью восстановится к старту клубного сезона и травма никак не повлияет на его выступления в составе «Реала».

Ранее Юль продлил контракт с мадридским клубом до 2024 года. Юль выступает за «Реал» с 2007 года. В составе мадридской команды он дважды выигрывал Евролигу, стал семикратным чемпионом лиги ACB и шестикратным победителем Кубка Испании.

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