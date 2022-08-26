Уэстбрука не будет в составе «Лейкерс» перед началом тренировочного лагеря
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук, скорее всего, не будет присутствовать на тренировочных сборах команды перед началом нового сезона, сообщает издание The Athletic.
Приход в команду Патрика Беверли увеличивает вероятность того, что Уэстбрук не останется в «Лейкерс». Клуб вновь попытается его обменять в другую команду, либо просто выведет игрока из состава.
Напомним, ранее «Лейкерс» уже предпринимали попытки обменять Расселла Уэстбрука. В частности, сообщалось о переговорах с «Бруклин Нетс» с участием Кайри Ирвинга в обмене.
По ходу текущего межсезонья Уэстбрук воспользовался опцией игрока и за сезон-2022/2023 должен получить $ 47 млн. Это вторая по величине зарплата во всей лиге.
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