Леброн: не могу дождаться, когда Уэстбрук выстрелит в новом сезоне

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ждёт, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук ярко себя покажет в новом сезоне НБА.



Близкий друг Леброна под никнеймом Cuffs The Legend в своих социальных сетях призвал прекратить обсуждать Уэстбрука и заняться своей жизнью.



«Я не могу дождаться, когда Уэстбрук выстрелит в новом сезоне», — отреагировал Леброн на пост друга.



Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин для ухода Расселла считается подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз».



В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативные передачи.

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