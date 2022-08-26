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Адетокунбо установил рекорд ФИБА по количеству очков в матче квалификации чемпионата мира

Адетокунбо установил рекорд ФИБА по количеству очков в матче квалификации чемпионата мира
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Звёздный форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо установил новый рекорд ФИБА по количеству набранных очков в игре квалификации чемпионата мира.

Адетокунбо в отборочной игре со сборной Сербии набрал 40 очков. Форвард реализовал 14 из 25 с игры, дважды попал из-за дуги при семи попытках и успешно исполнил 10 штрафных. Кроме того, Яннис совершил восемь подборов и пять результативных передач.

Это не помогло сборной Греции одержать победу над сербами — 94:100.

В группе со сборной Греции, помимо сербов, также Латвия, Бельгия, Турция и Великобритания. После пяти отборочных игр греки с восемью очками располагаются на втором месте. 28 августа Греция сыграет с национальной командой Бельгии.

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