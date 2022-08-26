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Трёхкратный чемпион НБА сказал, кого должны подписать «Лейкерс», чтобы выиграть титул

Трёхкратный чемпион НБА сказал, кого должны подписать «Лейкерс», чтобы выиграть титул
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Рик Фокс назвал двух игроков, подписание которых поможет его бывшему клубу одержать победу в новом сезоне.

«Что должен сделать «Лейкерс», чтобы заполучить ещё один перстень? Бадди Хилд, Майлз Тёрнер и Патрик Беверли. Вперёд за титулом, «Лейкерс», — написал Фокс на своей странице в социальной сети.

25 августа «Лейкерс» завершили сделку по обмену Патрика Беверли. За 34-летнего разыгрывающего «озёрники» отдали Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.

Ранее также сообщалось, что «Лейкерс» пытались подписать Хилда и Тёрнера, предлагая «Индиане» за двух игроков своего разыгрывающего Расселла Уэстбрука, пик первого раунда драфта-2027 и два пика второго раунда.

Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» не вышли в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Восточной конференции.

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