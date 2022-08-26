Сборная Италии объявила состав на Евробаскет

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко объявил итоговый состав национальной команды, который отправится на чемпионат Европы по баскетболу 2022 года, сообщает BasketNews.



Последним игроком, лишившимся места в сборной, стал центровой «Венеции» Амедео Тесситори.



Состав сборной Италии по баскетболу на Евробаскет:



Марко Списсу («Венеция»), Нико Мэннион («Виртус»), Пауль Билига («Милан»), Стефано Тонут («Милан»), Данило Галлинари («Бостон»), Николо Мелли («Милан»), Симоне Фонтеккио («Юта»), Джампаоло Риччи («Милан»), Томмазо Бальдассо («Милан»), Ачилле Полонара («Анадолу Эфес»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»).



Чемпионат Европы пройдёт с 1 по 18 сентября в Германии, Италии, Чехии и Грузии.