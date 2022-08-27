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Богдан Богданович назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2022

Богдан Богданович назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2022
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Сербский защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович высказался о предстоящем выступлении сборной Сербии на чемпионате Европы по баскетболу, а также поделился мыслями о фаворитах турнира.

«Я дейсвтитель верю в наших ребят. У нас есть энергия, химия, выработались новые связи. Мне нравится, что мы играем в хороший и красивый баскетбол. Публике доставляет удовольствие то, что мы делаем. Всё начинается с Йокича. Думаю, мы фавориты в борьбе за медали. Надеюсь, наконец-то добудем золото. Это будет очень сложный чемпионат.

Фавориты? На самом деле я не очень внимательно следил за подготовкой других команд. Как и каждый год: словенцы, на мой взгляд, фавориты номер один. С Францией и Литвой всегда непросто. Это сильные соперники. Евробаскет — очень сложный турнир. Плохих команд не бывает. Получить медали действительно сложно. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Богдановича Mozzart Sport.

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