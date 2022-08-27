Гомельский оценил шансы сборной России выиграть ОИ в мужском баскетболе в ближайшие 25 лет

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о шансах мужской сборной России одержать победу на Олимпийских играх в ближайшие 25 лет. По мнению Гомельского, это реальная перспектива, но должны быть соблюдены некоторые условия при подготовке команды.

«Выиграть Олимпийский турнир в мужском баскетболе в ближайшие 6 олимпийских циклов мне представляется возможным при соблюдении ряда достаточно сложных условий: подготовка нового поколения тренеров на уровне СДЮШОР, создание института переходных турниров по возрастным категориям, создание возможностей для специализированной подготовки лучших юниоров по амплуа (желательно централизованной), обязательное участие наших возрастных сборных в международных соревнованиях на высоком уровне (Сербия, Турция, Аргентина, Бразилия — для нас открыты), мотивировать отечественных игроков выступать в российских клубах. Уверен, что в РФБ это прекрасно понимают, надеюсь увидеть готовую программу на ближайшие 4 года в скором будущем», — написал Гомельский на своём официальном сайте.