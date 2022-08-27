УНИКС объявил о переходе американского легионера

УНИКС подписал контракт с американским лёгким форвардом Энтони Брауном (201 см, 102 кг). Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба.
Минувший сезон Браун начинал в Турции, где выступал за «Бурсаспор». В чемпионате страны Энтони в среднем за матч набирал 8,8 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 2,4 передачи.
В январе американец перебрался в «Маккаби» из Ришон-ле-Циона. В 15 матчах чемпионата Израиля в среднем он набирал 15,3 очка, делал 5,7 подбора, 2,8 передачи и 0,9 перехвата.
Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В матче за третье место казанцы обыграли «Локомотив-Кубань».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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