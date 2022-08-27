«Почти нокаутировал». Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика. Видео

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, показав забавное видео с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. На видеозаписи демонстрируется, как Хасбик бьёт по лицу ничего не подозревающего Шакила.



«Хасбула почти меня нокаутировал», — подписал видео О'Нил.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.



Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг.