«Почти нокаутировал». Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика. Видео
Поделиться
Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, показав забавное видео с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. На видеозаписи демонстрируется, как Хасбик бьёт по лицу ничего не подозревающего Шакила.
«Хасбула почти меня нокаутировал», — подписал видео О'Нил.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.
Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг.
Комментарии
- 27 августа 2022
-
14:56
-
14:04
-
13:29
-
13:24
-
12:02
-
10:51
-
10:06
-
01:02
- 26 августа 2022
-
23:48
-
22:54
-
20:51
-
19:41
-
18:01
-
16:47
-
15:46
-
15:19
-
14:36
-
13:44
-
13:42
-
12:24
-
11:12
-
10:11
-
09:20
-
01:01
- 25 августа 2022
-
23:53
-
22:46
-
21:47
-
20:49
-
19:52
-
18:40
-
18:06
-
17:28
-
16:25
-
15:03
-
14:10
Партнерский контент