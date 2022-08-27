Шакил О'Нил рассказал, что почувствовал, когда впервые сыграл с Майклом Джорданом

Известный в прошлом центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил вспомнил, как впервые сыграл на одном площадке с легендарным Майклом Джорданом.



«Семьсот дней до того я смотрел на этого парня по телевизору. Но вживую всё по-другому. Помню, как он сделал одно красивое движение, и я тогда подумал: «О боже, этот парень лучший на свете». Помню, как был очень близок к тому, чтобы блокировать его бросок. И тогда я сказал себе: «О, да ты человек? А я-то думал, ты ты бог», — приводит слова О'Нила Fox Sports Australia.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: