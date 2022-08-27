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Чарания: «Майами» никогда всерьёз не боролся за Кевина Дюранта

Чарания: «Майами» никогда всерьёз не боролся за Кевина Дюранта
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Инсайдер Шэмс Чарания раскрыл подробности переговоров «Майами Хит» и «Бруклин Нетс» по возможному обмену Кевина Дюранта.

«В последний раз «Хит» связывались с «Нетс» перед началом Летней лиги или даже раньше. Они никогда не боролись за Дюранта всерьёз. Они знали, что в конечном итоге за этот переход им придётся отдать нескольких важных игроков», — сказал Чарания в эфире подкаста La Batard and Friends.

Ранее Дюрант запросил «Нетс» об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

Позднее «Бруклин» сообщил, что игрок останется в команде.

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