«Никогда в жизни не видел столько нулей». Шакил О'Нил — о своём контракте с «Лейкерс»

Известный в прошлом центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил вспомнил, как подписал семилетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 120 миллионов.



«Я сказал своим менеджерам: «Я хочу 150 миллионов долларов, не звоните мне, пока не получите 150 миллионов долларов или около 150 миллионов долларов. Помню, было около двух часов ночи. И тут мне звонят и говорят: «Ты должен приехать сюда». В общем, я еду. И когда мне показали бумаги, то я сразу понял, никогда в жизни не видел столько нулей. Тогда мне сказали: «Есть несколько хороших новостей и есть несколько плохих новостей. Тебе не смогут предложить 150 миллионов долларов, но смогут дать 120 миллионов долларов», — приводит слова О'Нила Fox Sports Australia.

Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе: