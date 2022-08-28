Торнике Шенгелия: душа болит больше, чем плечо

Капитан сборной Грузии и форвард итальянского «Виртуса» Торнике Шенгелия поблагодарил болельщиков за поддержку. Из-за травмы Торнике не сможет выступить на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу.



«Спасибо всем за позитивные сообщения. Не могу передать, каково это — иметь такую поддержку от всех вас. С того дня, как объявили, что Евробаскет пройдёт в моём доме, наверное, не было ни дня, чтобы я не думал об этом событии. Все мои усилия были направлены на то, чтобы убедиться, что я готов стать частью этого турнира и оправдать ваши ожидания. Но в спорте наряду со многими хорошими вещами довольно часто случаются и такие моменты.

Моя душа болит больше, чем плечо, потому что я не смогу помочь сборной Грузии в такой важный момент, не смогу выйти на площадку, чтобы быть рядом с товарищами по команде. Однако сегодня я спокоен, потому что знаю характер наших болельщиков и наших игроков. Уверен, что трудности придадут им больше мотивации и сил», — написал Шенгелия в своих социальных сетях.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия.