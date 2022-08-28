Галлинари пропустит Евробаскет из-за разрыва мениска

Форвард сборной Италии и «Бостон Селтикс» Данило Галлинари вынужден пропустить Евробаскет-2022 из-за разрыва мениска левого колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



Галлинари получил повреждение во время матча квалификации чемпионата мира-2023 со сборной Грузии (91:84). В начале заключительной четверти форвард споткнулся и схватился за колено. Данило так и не смог продолжить игру и с помощью партнёров по команде ушёл в раздевалку.



Позже Федерация баскетбола Италии сообщила, что Галлинари прошёл медицинское обследование, в ходе которого был исключён разрыв крестообразных связок.



Евробаскет-2022 пройдёт с 1 по 18 сентября. Италия попала в одну группу с Эстонией, Украиной, Великобританией, Хорватией и Грецией.

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