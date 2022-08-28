Дуэйн Уэйд рассказал о единственном случае, когда его волновала индивидуальная награда

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд в подкасте Андре Игуодалы и Эвана Тёрнера Point Forward рассказал о единственном случае, когда его волновал индивидуальный приз.



«Безусловно, все хотят добиваться успеха и на личном уровне, но это никогда не было моей целью в профессиональной карьере. Я всегда играл так, как нужно было команде, и никогда не переживал по поводу отсутствия каких-то наград. Помню, в сезоне-2007/2008 мог получить награду самому ценному игроку сезона и лучшему защищающемуся игроку, но занял третье место в обоих случаях.



Попадание в топ-75 игроков всех времён — единственный случай, когда мне действительно была небезразлична индивидуальная награда», — признался Уэйд.