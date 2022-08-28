Экс-игрок НБА: Беверли и Уэстбрук могут стать лучшей оборонительной связкой в лиге

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высоко оценил потенциал связки Патрика Беверли с Расселлом Уэстбруком в «Лос-Анджелес Лейкерс».



Напомним, ранее «Лейкерс» приобрели Патрика Беверли у «Юты» в обмен на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.



«Когда видите этих парней, то можно понять причину их конфликтов. Беверли будет выжимать всё из Уэстбрука. Он из тех игроков, кто влияет на результат команды, не набирая очки.



Уэстбруку нужно провести лучший оборонительный сезон и прибавить в реализации трёхочковых. Он не сможет играть, как в прошлом году, потому что Беверли будет его доставать. Они дополнят друг друга. Если Уэстбрук возьмётся за ум, то «Лейкерс» получат лучшую оборонительную связку в НБА», — приводит слова Перкинса ESPN.

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