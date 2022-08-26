«Лейкерс» завершили сделку по приобретению Беверли

«Лос-Анджелес Лейкерс» закрыл сделку по приобретению 34-летнего разыгрывающего «Юты Джаз» Патрика Беверли, сообщает ESPN.



За Беверли «Лейкерс» отдали «Юте» защитника Тэйлена Хортон-Такера и форварда Стэнли Джонсона.



«Проснулся игроком «Лейкерс». Понеслась», — отреагировал сам Беверли на сделку в своих социальных сетях.



Напомним, в текущее межсезонье Беверли уже стал участником одного обмена. «Миннесота» отправила разыгрывающего в «Юту» в рамках крупного обмена Руди Гобера.



Инсайдер Марк Джей Спирс также сообщает, что «Лейкерс» ждали со сделкой до 25 августа из уважения ко дню Коби Брайанта, который отмечается в Лос-Анджелесе 24 августа, так как легендарный игрок выступал под номерами 24 и 8.

Новость по теме Мэджик Джонсон: раньше я ненавидел Патрика Беверли, но теперь люблю его