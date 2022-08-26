«Лейкерс» завершили сделку по приобретению Беверли
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«Лос-Анджелес Лейкерс» закрыл сделку по приобретению 34-летнего разыгрывающего «Юты Джаз» Патрика Беверли, сообщает ESPN.
За Беверли «Лейкерс» отдали «Юте» защитника Тэйлена Хортон-Такера и форварда Стэнли Джонсона.
«Проснулся игроком «Лейкерс». Понеслась», — отреагировал сам Беверли на сделку в своих социальных сетях.
Напомним, в текущее межсезонье Беверли уже стал участником одного обмена. «Миннесота» отправила разыгрывающего в «Юту» в рамках крупного обмена Руди Гобера.
Инсайдер Марк Джей Спирс также сообщает, что «Лейкерс» ждали со сделкой до 25 августа из уважения ко дню Коби Брайанта, который отмечается в Лос-Анджелесе 24 августа, так как легендарный игрок выступал под номерами 24 и 8.
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