Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» завершили сделку по приобретению Беверли

«Лейкерс» завершили сделку по приобретению Беверли
Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» закрыл сделку по приобретению 34-летнего разыгрывающего «Юты Джаз» Патрика Беверли, сообщает ESPN.

За Беверли «Лейкерс» отдали «Юте» защитника Тэйлена Хортон-Такера и форварда Стэнли Джонсона.

«Проснулся игроком «Лейкерс». Понеслась», — отреагировал сам Беверли на сделку в своих социальных сетях.

Напомним, в текущее межсезонье Беверли уже стал участником одного обмена. «Миннесота» отправила разыгрывающего в «Юту» в рамках крупного обмена Руди Гобера.

Инсайдер Марк Джей Спирс также сообщает, что «Лейкерс» ждали со сделкой до 25 августа из уважения ко дню Коби Брайанта, который отмечается в Лос-Анджелесе 24 августа, так как легендарный игрок выступал под номерами 24 и 8.

Новость по теме
Мэджик Джонсон: раньше я ненавидел Патрика Беверли, но теперь люблю его
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022