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Финляндия первой из европейских сборных отобралась на ЧМ-2023

Финляндия первой из европейских сборных отобралась на ЧМ-2023
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Сборная Финляндии первой среди европейских сборных гарантировала себе попадание на чемпионат мира 2023 года.

В восьмом матче квалификации чемпионата мира Финляндия переиграла сборную Эстонии со счётом 76:68 (23:21, 24:15, 10:18, 19:14). Таким образом, финны набрали 15 очков. Позднее благодаря победе сборной Швеции над Израилем (95:83) Финляндия обеспечила себе место в топ-3 группы и, соответственно, путёвку на чемпионат мира.

Финляндия превосходит Словению и Швецию по личным встречам и делит первую строчку в группе с Германией.

Сборная Финляндии во второй раз в своей истории выступит на чемпионате мира. До этого финская команда принимала участие в турнире в 2014 году и заняла там лишь 22-е место.

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