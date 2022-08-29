Шакил О'Нил показал фото с Хасбиком в обнимку

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав забавную фотографию с блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.



«Усталый босс», — подписал фото Шакил.

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика: