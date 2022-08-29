Шакил О'Нил показал фото с Хасбиком в обнимку

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав забавную фотографию с блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.
«Усталый босс», — подписал фото Шакил.
Фото: Из личного архива Шакила О'Нила
О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
- 29 августа 2022
-
09:33
-
01:02
-
00:52
-
00:28
- 28 августа 2022
-
23:56
-
23:39
-
22:21
-
21:48
-
21:02
-
20:23
-
19:50
-
18:36
-
18:18
-
16:42
-
15:35
-
14:12
-
13:27
-
12:07
-
11:29
-
10:22
-
09:33
-
01:24
-
00:51
- 27 августа 2022
-
23:53
-
22:58
-
21:48
-
20:56
-
19:13
-
17:25
-
16:55
-
15:52
-
14:56
-
14:04
-
13:29
-
13:24