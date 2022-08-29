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Кевин Дюрант — бывшему игроку НБА: ты ни на что не влияешь. Наслаждайся пенсией

Кевин Дюрант — бывшему игроку НБА: ты ни на что не влияешь. Наслаждайся пенсией
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на высказывание бывшего игрока НБА Олдена Полинайса. Ранее тот высказался об отношениях между наставником «Нетс» Стивом Нэшем и разыгрывающим Кайри Ирвингом. По словам Полинайса, однажды, находясь в доме Нэша, Ирвинг заявил ему, что он незаслуженно получил награды MVP. Дюрант после этого рассказал, что Полинайс говорил чушь.

«Если это чушь, мы все в беде. Людям может не нравиться правда, но от неё не спрятаться. Как сказал Пи Джей Такер: «Я люблю тебя». Ты по-прежнему один из лучших на свете. Рад был узнать, что я всё ещё имею небольшое влияние — Кевин Дюрант ответил мне», — написал у себя в соцсетях Полинайс.

«В том, что ты сказал, не было правды. Ты ни на что не влияешь, Олден. Наслаждайся пенсией», — ответил Дюрант.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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