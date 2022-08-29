Кевин Дюрант — бывшему игроку НБА: ты ни на что не влияешь. Наслаждайся пенсией

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на высказывание бывшего игрока НБА Олдена Полинайса. Ранее тот высказался об отношениях между наставником «Нетс» Стивом Нэшем и разыгрывающим Кайри Ирвингом. По словам Полинайса, однажды, находясь в доме Нэша, Ирвинг заявил ему, что он незаслуженно получил награды MVP. Дюрант после этого рассказал, что Полинайс говорил чушь.
«Если это чушь, мы все в беде. Людям может не нравиться правда, но от неё не спрятаться. Как сказал Пи Джей Такер: «Я люблю тебя». Ты по-прежнему один из лучших на свете. Рад был узнать, что я всё ещё имею небольшое влияние — Кевин Дюрант ответил мне», — написал у себя в соцсетях Полинайс.
«В том, что ты сказал, не было правды. Ты ни на что не влияешь, Олден. Наслаждайся пенсией», — ответил Дюрант.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
- 29 августа 2022
-
13:47
-
12:35
-
12:13
-
10:58
-
10:05
-
09:48
-
09:33
-
01:02
-
00:52
-
00:28
- 28 августа 2022
-
23:56
-
23:39
-
22:21
-
21:48
-
21:02
-
20:23
-
19:50
-
18:36
-
18:18
-
16:42
-
15:35
-
14:12
-
13:27
-
12:07
-
11:29
-
10:22
-
09:33
-
01:24
-
00:51
- 27 августа 2022
-
23:53
-
22:58
-
21:48
-
20:56
-
19:13
-
17:25