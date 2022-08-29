Сборная Словении назвала состав на Евробаскет-2022

Тренерский штаб сборной Словении определился с заявкой на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. Об этом информирует пресс-служба словенской команды. В заявку вошли, в частности, разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и разыгрывающий «Чикаго Буллз» Горан Драгич.



Состав сборной Словении на Евробаскет-2022:

Лука Дончич, Горан Драгич, Жига Самар, Лука Рупник, Алексей Николич, Клемен Квайл, Эдо Мурич, Майк Тоби, Яка Блажич, Жига Димец, Зоран Драгич, Влатко Чанчар.



Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

Напомним, недавно сборная Словении потерпела крупное поражение в матче квалификации чемпионата мира 2023 года с национальной командой Германии.