Стало известно, кто заменит Галлинари в составе сборной Италии на Евробаскете

Центровой «Венеции» Амедео Тесситори был вызван в сборную Италии в связи с травмой лидера команды Данило Галлинари, сообщает Eurohoops.



Напомним, Галлинари получил травму в матче квалификации чемпионата мира — 2023 со сборной Грузии. Галлинари получил повреждение в начале четвёртой четверти встречи. Форвард устремился в отрыв, однако неудачно приземлился при получении мяча. Партнёры помогли ему добраться до раздевалки. У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки.



Галлинари пропустит Евробаскет уже в четвёртый раз.



Состав сборной Италии по баскетболу на Евробаскет



Марко Списсу («Венеция»), Нико Манньон («Виртус»), Пауль Билига («Милан»), Стефано Тонут («Милан»), Николо Мелли («Милан»), Симоне Фонтеккио («Юта»), Джампаоло Риччи («Милан»), Томмазо Бальдассо («Милан»), Ачилле Полонара («Анадолу Эфес»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»), Амедео Тесситори («Венеция»).

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