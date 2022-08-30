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Леброн поддержал Уолла, который признался, что испытывает ментальные проблемы

Леброн поддержал Уолла, который признался, что испытывает ментальные проблемы
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил поддержку разыгрывающему «Лос-Анджелес Клипперс» Джону Уоллу.

Уолл ранее признался, что на протяжении последних лет испытывал серьёзные проблемы с психологией и его даже посещали суицидальные мысли. Баскетболист столкнулся с проблемами в карьере и личной жизни. В 2019 году Уолл потерял мать, которая умерла от рака.

«Мы готовы поддержать тебя в абсолютно любой момент! У тебя не должно быть никаких сомнений на этот счёт, бро! Я горжусь тобой», — написал Леброн в одной из своих социальных сетей.

Джон Уолл в минувшем сезоне не провёл ни одного матча в составе «Хьюстон Рокетс». После этого 31-летний баскетболист присоединился к «Клипперс».

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